Álvaro Montero, el arquero de Millonarios, está decidido a pelear por un puesto en la Selección Colombia de mayores.

Montero es uno de los 4 porteros convocados por el DT Néstor Lorenzo en un microciclo de preparación que se lleva a cabo en Bogotá.

Segundo día de microciclo

Este martes, en el segundo día de entrenamientos, Montero habló sobre sus expectativas en el seleccionado.



"Como dijo el profe, somos los primeros convocados, entonces, se inicia una nueva etapa, una nueva preparación y ojalá sea muy provechosa para todos", dijo el portero.

Montero sabe que tiene las condiciones y por algo está en este microciclo. "Para estar acá hay que ser un buen arquero. Si tú no tienes las capacidades de ser un buen arquero, pues no puedes estar aquí. Decirte específicamente el perfil, pues me queda un poco difícil. Lo que si te puedo decir es que todos los arqueros que estamos aquí y que seguramente van a estar en el proceso de Selección, tienen la capacidad y la confianza del cuerpo técnico sino, no lo llamarían", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Montero junto al preparador de arqueros. Foto: FCF

Además, se refirió al trabajo que se viene realizando en estos primeros días en el seleccionado.



"Eso hace parte del trabajo y más que nada aquí estamos para conocernos, para que la comisión conozca nuestras capacidades un poco más de cerca, ya que no están el día a día con los clubes y pues básicamente es eso. Hay que darle muy buena continuidad en los clubes que cada uno pertenecemos para poder estar aquí".



Sobre la no clasificación de Colombia al Mundial, Montero dijo: "Tenemos que aumentar el nivel de exigencia, nos quedamos atrás un poco en no poder clasificar, algo que nos dolió bastante, entonces, pues nada, hay que iniciar de muy buena manera, hay que prepararse muy bien, y apostarle a eso siempre".



DEPORTES

Más noticias de deportes