Carlos Queiroz, extécnico de la Selección Colombia, habló, y duro, el fin de semana pasado, acerca de las declaraciones de Álvaro González Alzate en las que afirmaba que él había renunciado al cargo tras las derrotas contra Uruguay y Ecuador, en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

“Nunca he presentado una solicitud de renuncia a mi rol como entrenador de la Selección Colombia, quedando esto claramente evidenciado en los documentos de indemnización que la Federación Colombiana propuso firmar, para garantizar mi destitución", escribió Queiroz, en un derecho de réplica dirigido al diario Marca.



"Mi salida de la selección Colombia o 'cajón' fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum, que trabaja detrás de bambalinas en el Fútbol Colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales. Y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad, cuando fue él, la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Jesurún", agregó.

La réplica de Álvaro González a Queiroz



González, en un mensaje enviado a Juan Alberto Giraldo, periodista de UMFM de la UManizales, se sostuvo en todo lo que dijo acerca de la salida de Queiroz.



“Para nada. No vale la pena. Yo tengo todo muy claro. Y la verdad que yo conozco es la misma que yo expresé. Nada de lo que ÉL dice es cierto. Revisa archivos de prensa de la época y verás que después de esos dos primeros partidos de la eliminatoria contra Uruguay 0-3 y Ecuador 1-6, el señor Queiroz desapareció totalmente del espacio público del fútbol colombiano y del periodismo deportivo a nivel local”, escribió González.



“Nadie volvió a saber de él hasta hoy día. Por lo menos, yo como miembro de la Federación, no conocí ningún informe oficial de parte del señor Queiroz de lo ocurrido en esos dos encuentros”, agregó.

La respuesta de Álvaro González Alzate al periodista @Table1000 cuando le pidió referirse a las palabras de @Carlos_Queiroz pic.twitter.com/BLtOaEW9nU — UM FM (@EmisoraUMFM) March 1, 2022



González insistió en que Queiroz no presentó ningún informe acerca de lo ocurrido en las dos dolorosas derrotas. “Según informe del dr. Jesurún al Comité Ejecutivo después de esa debacle, el señor Queiroz le manifestó deseos de irse y le solicitó que coordinara la terminación de su contrato con su abogado. Ni siquiera asistió a la reunión oficial del Comité Ejecutivo para presentar su informe, como hubiera sido lo correcto. Si verificas esa información encontrarás la verdad de todo lo ocurrido. Nada más que decir”.



González no se refirió a las declaraciones de Queiroz acerca de las circunstancias de la muerte de su preparador de arqueros, Des McAleenan, quien, según el portugués, contrajo covid-19 poco antes de los partidos de noviembre de 2020 y luego entró en un cuadro de depresión.



