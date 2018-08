Álvaro González dice que no le ha bajado el pulgar a Pékerman

En conversación con EL TIEMPO, Álvaro González Alzate, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, negó de manera rotunda y categórica que él le haya bajado el pulgar a la continuidad de José Pékerman como DT de la Selección, o que le estuviera haciendo campaña a Juan Carlos Osorio para que llegue al cargo, tal como se ha especulado en las últimas semanas, sobre todo desde que los vieron reunidos en un partido de los Juegos Centroamericanos.

Gonzalez le afirmó a este diario que él es amigo personal de Osorio desde hace muchos años, desde que fue DT del Once Caldas, y que nada tiene que ver que se encuentren a charlar, con que él lo estuviera postulando, como se asegura en algunas versiones.



Dijo además que mal haría él en descartar o decir que Pekerman no va a seguir, tal como se viene especulando, sin saber cuál es la postura oficial del entrenador, es decir, de saber si desea seguir o no.

A González, influyente directivo de la Federación, le parece irrespetuoso que algún dirigente diga que Pékerman no va ser más el DT, cuando este tiene contrato vigente con la Federación hasta el 31 de agosto.



Aseguró que se enteró por un tercero de la reunión que sostendrán el próximo viernes Pékerman y Ramón Jesurún, presidente de la Federación. Dice que imagina que después de esa charla el presidente le comunicará a los demás directivos del Comité Ejecutivo la intención que tiene el técnico para ahí sí empezar a decidir.





DEPORTES