Influyente directivo, extrañado por contradicción de Jesurún y Queiroz

Álvaro González Alzate, vicepresidente del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió este domingo a la polémica que se ha generado por la ausencia de James Rodríguez y Falcao García a la última convocatoria de la Selección Colombia.

González se mostró extrañado por el cruce de opiniones diferentes entre el técnico de la Selección Carlos Queiroz y el presidente de la Federación, Ramón Jesurún.



"Me extrañé cuando Queiroz dijo que no tenía ningún acuerdo con James y luego veo que Ramón Jesurún sale a decir que sí lo había. Veo una contradicción entre dos personas que deberían estar hablando el mismo idioma", dijo el dirigente en entrevista del programa Carrusel Deportivo de 'Caracol Radio'.



"Si vamos a salir a decir mentiras, pues que todos seamos mentirosos", agregó el dirigente.

El pasado viernes, Jesurún dijo en una entrevista con 'Antena 2' que "antes de la convocatoria tuvieron una reunión de tres a cuatro horas y acordaron que era importante que él (James) tuviera un trabajo mancomunado en el Real Madrid y así fue, pero acá no hay un problema de nada, la relación del cuerpo técnico con cada uno de los jugadores es excepcional”.



Esta versión iba en contravía con lo dicho por Queiroz, quien aseguró que nunca hubo acuerdos con James para que el jugador se ausentara de la convocatoria. "Todas las decisiones que tomo son la respuesta a una pregunta muy sencilla, qué es lo mejor para el equipo. No hay acuerdos, no hay complicidad. El equipo nacional es mayor que yo", dijo Queiroz.



Esta situación llevó a la Federación a emitir un comunicado el sábado, en el que aseguran que no hay diferencias entre el presidente y el entrenador.

"No hubo, no hay y nunca habrá, acuerdos personales o institucionales, que no sean los que beneficien únicamente los intereses de la Selección de Colombia. En ninguna circunstancia o de cualquier modo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desmintió al director técnico Carlos Queiroz y todas las interpretaciones en ese sentido son erradas y sin sentido", decía parte del comunicado.



González Alzate ahondó en esta polémica y dijo: "Respecto a lo de James y Falcao, yo pienso que es cuestión de que el técnico quiere probar nuevos jugadores, no los ha marginado (...) Yo sigo pensando que Queiroz tiene autonomía para hacer sus convocatorias y armar sus equipos".

González también se refirió al caso concreto de Falcao, otro de los que no estuvo en la convocatoria. "Cuando Falcao lleva tantos años convocado a la Selección y de un momento no está, pues la gente se pregunta. Y lo mejor ante eso es salir a explicar y decir la verdad", dijo.



