El Liverpool de Inglaterra afrontará las últimas tres fechas de la Premier League como ‘verdaderas finales’, el club donde milita el colombiano Luis Díaz está obligado a ganar los nueve puntos en disputa para soñar con la clasificación a la próxima Champions League.



Los red’s visitaran el próximo lunes 15 de mayo el King Power Stadium para medir sus fuerzas contra el Leicester City, un duelo clave que cerrará la fecha 36 de la liga inglesa.

‘Bobby’ Firmino dejaría Liverpool sin jugar

Uno de los grandes dolores de cabeza que ha tenido el técnico Jürguen Klopp esta temporada han sido las constantes lesiones, ‘Lucho’ Díaz, Joel Matip, Virgil van Dijk, entre otros jugadores han sido baja durante algunas fechas y esto ha mermado el rendimiento colectivo.



Uno de los nombres que está en la enfermería del Liverpool es el brasileño Roberto Firmino quien podría despedirse del cuadro de Merseyside sin volver a jugar un minuto con la casaca de los red's. Según los reportes que llegan desde Inglaterra, ‘Bobby’ presenta una lesión muscular que lo ha mantenido por fuera de los terrenos de juego en las últimas semanas y estaría en duda para lo que resta del torneo.

Roberto Firmino y Luis Díaz Foto: EFE

El propio Klopp en rueda de prensa confirmó que el delantero sigue sin entrenar y podría ser baja ante el Leicester. "No. Bobby todavía no ha entrenado con el equipo. Ayer entrenó individualmente y parece que está casi listo, pero me sorprendería que estuviera disponible para el lunes por la noche”.

🎙️Jürgen Klopp sobre las lesiones:



"No. Bobby todavía no ha entrenado con el equipo. Ayer entrenó individualmente y parece que está casi listo, pero me sorprendería que estuviera disponible para el lunes por la noche. Además, Naby tampoco". pic.twitter.com/QE9dz8kXyQ — EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (19🏆) (@estoesanfield_) May 12, 2023

Y es que el ariete brasileño está en la recta final de su etapa en el Liverpool, tras conocerse que no renovará contrato y se irá del club el próximo 30 de junio como agente libre.



El artillero de 31 años de edad completa un total de 8 temporadas defendiendo la casaca de los red’s, en donde ha marcado 109 goles y ha repartido 79 asistencias en 360 partidos. Además, logró levantar títulos importantes como la Champions League, la Premier League, FA Cup y el Mundial de Clubes.

💯 Reds goals for Bobby Firmino! 😍 pic.twitter.com/mZq3kQJaxi — Liverpool FC (@LFC) August 27, 2022

Además, la presencia de Firmino ante el Aston Villa en la fecha 37 peligra debido a su lesión, de no llegar al partido se perderá la cálida despedida del estadio Anfield Road que quiere homenajearlo en el terreno de juego, en lo que sería su último partido de local con el Liverpool.

