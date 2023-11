Alianza Lima, el nuevo equipo del DT Alejandro Restrepo, sufre drástica sanción en Perú

El Alianza Lima, el nuevo equipo del entrenador colombiano Alejandro Restrepo, fue sancionado con el cierre de su estadio durante 7 meses y una multa de 99.000 soles (26.541 dólares) por los incidentes que se produjeron en la final de la Liga 1 peruana de este año, que perdió frente al Universitario de Deportes, su clásico rival, informaron este viernes medios locales.

La Comisión Disciplinaria de la FPF determinó que la sanción se contará desde el momento en que el club sea notificado y que la multa corresponde a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cada una equivalente a 4.950 soles.



La resolución detalló que para tomar esa medida se consideró que "previo al inicio del partido los hinchas del club Alianza Lima prendieron fuegos artificiales en las tribunas" y que durante el encuentro "lanzaron diferentes objetos al terreno de juego (entre estos, bengalas encendidas)".



Además que "los hinchas de Alianza Lima invadieron el terreno de juego después de que concluyera el partido" y que "las luces del Estadio Alejandro Villanueva, administrado por el club Alianza Lima, se apagaron" cuando el árbitro finalizó el partido.



La sanción se conoció un día después de que el administrador del Alianza Lima, José Sabogal, admitió que ordenó que se apagaran las luces del estadio al término del encuentro final que la U ganó por 0-2.



"Soy consciente de que la decisión que tomé afectó de distinta manera a diversos públicos, me hago responsable de estos actos. El objetivo principal fue velar por la seguridad de las personas, para que no haya heridos y menos muertos. Eso se cumplió", declaró.



El dirigente descartó "rotundamente" que esa decisión haya implicado "cualquier acto premeditado que vaya contra el juego limpio y contra la vergüenza deportiva", a pesar de que el apagón en el campo de juego impidió que la U reciba el trofeo de campeón nacional.



Tras la gran polémica desatada por esa medida, que incluso fue rechazada por numerosos seguidores del Alianza, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación por la presunta comisión de los delitos de exposición de personas al peligro y disturbios en agravio de ciudadanos y agentes de la Policía Nacional.



El administrador del Alianza señaló, al respecto, que es "muy respetuoso de las autoridades" y no puede "decir más" sobre las investigaciones en curso. La U recibió el trofeo de campeón peruano cuatro días después, el 12 de noviembre, en una ceremonia que reunió a más de 40.000 de sus seguidores en el Estadio Monumental de

Lima.



EFE

