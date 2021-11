El karma que persigue al exfutbolista Ali Día

Todo comenzó con una llamada de, supuestamente, la figura de George Weah, quien se comunicó con los dirigentes del Southampton y les ofreció a un jugador, a una estrella.

Según Weah, Ali Día nació en Dakar, tenía 31 años y había compartido con él en el PSG francés, en el que había demostrado sus dotes de buen futbolista.



El club inglés no pasaba por su mejor momento y aceptaron la petición de Weah. Día viajó y llegó a hacer parte de la reserva del equipo.

Todo color de rosa

Matt Le Tisier, uno de los emblemáticos jugadores del club, dijo en una entrevista con Sport Asylum: “Recuerdo que no lo presentaron como un jugador de prueba y lo vi jugar en un partido de cinco contra cinco durante sus entrenamientos. Pero quedé algo sorprendido porque al ver sus condiciones no me pareció muy bueno y tenía la certeza de que no conseguiría un lugar en el equipo titular”.



Día fue convocado para un partido de reservas contra el Arsenal, pero ese día llovió, la tormenta impidió que jugara.



Southampton tenía necesidad de ganar y en una semana se presentaron inconvenientes con varios jugadores lesionados, por lo que Dia fue convocado para el primer equipo, con miras al juego contra Leeds.



Fue al banco y le tocó entrar en reemplazo de Matt Le Tissier. Era el 23 de noviembre de 1996, pero el africano no dio pie con bola.



Portó el número 33 en la espalda, pero no dominaba el balón, no entregaba bien, sus fintas no eran las mejores y hasta perdió una ocasión clara de gol.

Y llegó la gran sorpresa



“Tras salir lesionado y verlo en la cancha, me recordaba a Bambi corriendo sobre el hielo, dada un poco de vergüenza. Fue como una patada en los testículos. Su actuación fue casi cómica, no sé si por lo menos hablaba inglés”, dijo Le Tissier.



Día estuvo 53 minutos en el campo, pero no le fue bien. Los jugadores de la reserva no podían creer que hubiera debutado en primera división n Inglaterra, pues su rendimiento no era el mejor.



El jugador se lesionó, salió del equipo, no volvió al fútbol y nadie volvió a saber de él. Los dirigentes, extrañados, llamaron a Weah, pero el liberiano les dijo que nunca había hablado con ellos y que no conocía a Dia. Tremenda estafa.



