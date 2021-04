¡Morelos se pune serio y denuncia racismo en su contra!

El delantero colombiano del Rangers de Escocia, Alfredo Morelos, advirtió que le han hecho comentarios racistas en los últimos días.

Así lo confirmó él mismo en el programa Primer Toque de Win Sports: "se han metido con mi mamá, me han hecho pancartas en las tribunas, me han hecho de todo. El racismo es algo muy feo, le mandé un mensaje a Dávinson", aseguró.



La mala noticia para los inadaptados es que falta mucho para hacer flaquear al campeón de Escocia con Rangers.



Para él, esas son las cosas de las que realmente habría que hablar: "me siento muy feliz de representar a mi país en el exterior. A mi gente la llevo siempre en mi corazón, a los de Cereté, a toda Córdoba. Con mi fundación quiero que vean el amor que le tengo a la gente de mi pueblo", comentó.