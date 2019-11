Morelos ya está en Miami y anuncia goles para la Selección

Alfredo Morelos ya está en Miami y se unió a la concentración de la Selección Colombia para los amistosos contra Perú y Ecuador.

El delantero llegó emocionado por su racha de goles, los que ahora espera que se den en la Selección.



"Venimos con mucha tranquilidad, han cambiado muchos aspectos, he mejorado cosas y hoy soy un Alfredo Morelos con muchos goles, quiero aportárselos a la Selección. Estoy con muchas ansias de hacer gol acá", dijo el delantero del Rangers.



"Mi mayor virtud son los goles y espero anotar en estos dos partidos. Que tenga las oportunidades y anote", agregó.

Mi mayor virtud son los goles y espero anotar en estos dos partidos.

Esta temporada, Morelos ha anotado 22 goles en 26 partidos. El más reciente, al Livingston. Y eso que no se cuentan dos tantos que hizo en 2018, en un torneo amistoso, la Florida Cup: le marcó a Corinthians y Atlético Mineiro.



"Es un privilegio que me sigan convocando por el trabajo que vengo haciendo con Rangers y con los goles", afirmó el atacante.



Finalmente, se refirió a su posición en la cancha y aseguró que con Colombia puede jugar como delantero de área o por fuera.



"Siempre soy 9. Hay veces que me tiro a la banda y lo hago bien, tirar centros. Ya con Rangers lo he hecho y con la selección también lo puedo hacer", agregó el delantero.



Morelos es el arma de gol de Colombia para estos amistosos, ante las ausencias de Falcao García y Duván Zapata.



