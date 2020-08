Steven Gerrard, DT del Rangers, con todo contra Alfredo Morelos

La relación entre Steven Gerrard y Alfredo Morelos está rota, o al menos así lo manifestó el entrenador del Rangers luego de vencer 2-1 a Kilmarnock este sábado en un juego por la Premier League de Escocia.

El delantero colombiano no jugó este encuentro y en la rueda de prensa luego del triunfo, el técnico inglés expresó que “si veo personas que no están enfocadas o que han quitado el ojo de la pelota y no tienen realmente mucha hambre de obtener los resultados de este club, tengo que tomar decisiones fáciles y Alfredo me lo puso fácil esta semana".



“Creo que ustedes decidirán qué tan importante fue la decisión, pero para mí fue bastante simple", añadió el entrenador.



Y es que por lo que da a conocer en sus palabras, el delantero colombiano desea salir del Rangers, pues hay una oferta del Lille latente, aunque no se han puesto de acuerdo entre los clubes para lograr un acuerdo.



“Necesitamos jugadores que trabajen duro todos los días, que estén preparados y enfocados para los desafíos que se avecinan. He elegido a los jugadores que están enfocados. Quiero jugadores que tengan hambre y quieran estar aquí. Necesito ver eso a diario, jugadores que quieren darlo todo por la camiseta", soltó Gerrard ante los medios de comunicación.



Preguntado sobre la salida de Morelos y otros jugadores expresó que “la especulación en un club como el Rangers es normal. No es lo ideal, pero hay que aceptarlo. Lo más importante es que los jugadores se mantengan hambrientos y concentrados".



Y es que Morelos no es el único jugador sobre el que hay ofertas, pues Ryan Kent está siendo tentado por el Leeds de Marcelo Bielsa, aunque él sí jugó e incluso marcó un gol.



La liga escocesa lleva cinco jornadas y el colombiano había actuado en las anteriores cuatro, marcando un doblete en el primer partido de la temporada.



REDACCIÓN FUTBOLRED

