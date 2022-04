No ha sido bueno el año del delantero colombiano del Rangers, Alfredo Morelos, que fue operado y será baja del club por el resto de la temporada.

Después del primer duelo ante Bolivia, Morelos abandonó la concentración con un problema muscular y ahora se ha conocido que no estará más a las órdenes de Giovanni Van Bronckhorst, el DT, por el resto del año.



Mala noticia



Morelos no hacía una buena campaña, solo jugó ocho partidos este año y marcó 4 goles, cifras que no están acordes a lo que venía haciendo el ‘Búfalo’ en el equipo escocés.



El fin de semana pasada, Morelos fue advertido de que su lesión era delicada, mucho más de lo esperado, por eso fue sometido a una cirugía en su muslo.



Este martes, Rangers oficializó que el jugador colombiano no estará más en la presente temporada, pues luego viene una larga recuperación.



“Luego de una lesión sufrida mientras estaba en servicio internacional con Colombia, Alfredo Morelos se sometió a una cirugía en el muslo. Nuestro equipo médico está satisfecho con el resultado de la operación y su programa de rehabilitación está en marcha”, señaló el club.



Y agregó que Morelos regresará a los entrenamientos con la plantilla del primer equipo durante la pretemporada (2022/2023).



