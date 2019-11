A falta de Falcao y Zapata, bueno es Morelos para la Selección

Durante muchos años, la competencia por el puesto de artillero en la Selección Colombia fue durísima. Radamel Falcao García, a punta de goles, fue forjando una gran carrera, que lo convirtió en el artillero histórico del equipo nacional, con 34 anotaciones.

Detrás de Falcao, muchos tuvieron que hacer fila: Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez eran las alternativas que mejor funcionaron ante las ausencias del Tigre. Algunos, incluso, aceptaron jugar en otras posiciones para no quedar por fuera del radar de José Pékerman, primero, y ahora, de Carlos Queiroz, como Luis Fernando Muriel, ahora afianzado como extremo.



Pero hoy, ninguno de esos ‘9’ históricos están disponibles. Queiroz comienza a armar el equipo para el presente y para el futuro y casi todos ellos, salvo Muriel, han dado paso a otros nombres. Pero los que venían tomando el relevo, como Duván Zapata, lesionado, y Rafael Santos Borré, con la cabeza en la final de Copa Libertadores del 23 de noviembre, entre River Plate y Flamengo, no están en el plantel que comenzó a reunirse ayer en Miami. Y acá apareció un jugador que también se ha abierto campo a punta de romper redes: Alfredo José Morelos, un delantero nacido en Cereté y que comenzó su carrera en Europa bien desde abajo.

Alfredo Morelos anotó en el empate de Rangers contra Hearts. Foto: Rangers

Morelos hizo parte de la Selección sub-17 que dirigió el hoy técnico de Santa Fe, Harold Rivera, en 2013. Luego tuvo una aparición fulgurante en el Medellín, en el segundo semestre de 2014, con ocho goles en cinco partidos de la Copa Colombia. Eso hizo que el entonces técnico de la Selección sub-20, Carlos ‘Piscis’ Restrepo, lo llevara al Suramericano del 2015, en el que peleó puesto con Borré y con Mauro Manotas, un atacante que ahora juega en el Houston Dynamo, de la MLS.



“Alfredo es un jugador costeño de condición humilde. Siempre se ha caracterizado por su presencia goleadora, desde las categorías menores. Su posición es de punta. Ahí desarrolla su mejor condición, ya que es un jugador fuerte y potente. Se hace difícil en el uno por uno”, dijo Piscis a EL TIEMPO en su momento.

Alfredo Morelos, con la Selección Colombia Sub-20. Foto: AFP

Pero luego de ese Suramericano, Morelos empezó a ceder terreno. Piscis no lo llevó al Mundial Sub-20, al que clasificó como subcampeón. Y en el DIM comenzó a ceder terreno con otros delanteros, como Juan David Pérez o Juan Fernando Caicedo. Un empresario lo convenció para irse a jugar a Finlandia. Marcó 46 goles en todas las competiciones en dos años con el HJK Helsinki, y de allí saltó al Glasgow Rangers, de Escocia.



“Me recuerda mucho a Luis Suárez. Me encantaba jugar con Suárez, él era mi futbolista favorito para jugar. Y creo que ya he expresado lo mucho que amo a Alfredo. Me encantan este tipo de jugadores. Me gustan los jugadores que juegan al límite y a veces se equivocan porque ellos son los que hacen la diferencia”, dijo, en febrero de este año, el DT del Glasgow Rangers, el histórico Steven Gerrard.

Me gustan los jugadores que juegan al límite y a veces se equivocan porque ellos son los que hacen la diferencia FACEBOOK

TWITTER



Otro símbolo de la selección inglesa, Michael Owen, elogió esta semana a Morelos: “Mucha gente estará interesada. Es un delantero moderno, un jugador fuerte que puede hacer cualquier trabajo. Puede marcar goles, sostener la pelota y correr por las bandas”, declaró al canal Sky Sports.



Ya tiene más de 100 goles en Europa (véase recuadro). Pero tiene una tarea pendiente: anotar con la Selección, no lo hizo ni con las juveniles ni con la de mayores. Pero a falta de Falcao y Zapata, bueno es Morelos.

Sus cifras

Las cifras de Alfredo Morelos en Europa son impresionantes: con el HJK Helsinki, al que llegó en 2016, marcó 46 anotaciones: 27 en la liga de Finlandia, 14 en copas locales y cuatro en la Europa League.



Esa capacidad goleadora también la ratificó en el fútbol de Escocia, al que llegó para el Glasgow Rangers a mediados de 2017: lleva 41 tantos en la liga, 14 en las copas locales y 19 en la Europa League.



Esta temporada ha anotado 22 goles en 26 partidos. El más reciente, ayer, al Livingston. Y eso que no se cuentan dos tantos que hizo en 2018, en un torneo amistoso, la Florida Cup: le marcó a Corinthians y Atlético Mineiro.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

@Josasc