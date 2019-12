Otra vez Morelos: ofensivo gesto del goleador en el clásico de Escocia

Alfredo Morelos es goleador del Rangers, pero tiene un lunar, las expulsiones. Desde que llegó a Rangers, en 2017, lleva siete, lo que le ha causado varios problemas.

El nuevo capítulo se vivió este domingo, en el triunfo contra Celtic 1-2, que ya lo tiene a dos puntos del liderato en la Liga de Escocia. Morelos no pudo terminar el juego pues vio la tarjeta roja tras una simulación que le costó la segunda amarilla.



Morelos, víctima frecuente de su explosivo carácter, se fue expulsado no sin antes dejar un gesto que puede costarle una sanción. En la imagen se ve cómo hace la señal del corte de cuello, que muchos medios en Escocia interpretaron como una provocación a los aficionados.

Alfredo Morelos le hizo este gesto a los hinchas. Foto: Twitter

En esa ocasión, el DT Gerrard fue muy duro: "Es obvio que lo provocaron primero, pero ya ha sucedido en demasiadas ocasiones y he ido más allá. He defendido a Alfredo más que suficiente y no puedo hacerlo más. Será castigado internamente".



