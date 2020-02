Morelos rompió su silencio y habló del escándalo en el que vive

El futbolista colombiano del Rangers de Escocia, Alfredo Morelos, habló del escándalo en el que está, tras haber encontrado a un hombre debajo de su carro, cuando llegaba a su casa acompañado de Yessenia, su esposa.

“Sí había un chico debajo de mi carro, no sabemos quién fue, hay muchas incógnitas, pero estamos tranquilos y tratándolo de solucionar”, dijo Morelos al VBAR de Caracol.



"No sabemos qué está pasando, porque yo he hecho bien las cosas aquí, es gente que no me quiere, que quieren verme mal, pero nada hay que ir para adelante”, agregó.



En primera instancia se dijo que al auto de Morelos le manipularon el sistema de los frenos, en una clara muestra de querer atentar contra su vida, pero las autoridades no han confirmado esa información.



El domingo pasado, el diario The Sun publicó una historia en la que se decía que Yessenia, la esposa del delantero, había contratado a un detective privado para seguirlo, algo que tampoco se ha confirmado.



“Esperamos que la persona que estaba debajo del carro diga la verdad, quién lo mandó, porque mi señora no tiene nada que ver”, precisó el futbolista.



Morelos habló de lo futbolístico y afirmó que reemplazar a Luis Suárez, que está lesionado, en la delantera del Barcelona son “palabras fuertes”.



“Esas son palabras muy fuertes de una persona que sabe, al decir que puedo reemplazar a Suárez en el Barcelona, pero todo puede pasar”, aseguró.



