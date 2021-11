Rojas, el juvenil arquero que es opción para Colombia, Inglaterra y Rusia 

Un momento especial vive el joven arquero Alexei Rojas, que juega en las inferores del Arsenal, y tiene la particularidad de ser opción para tres selecciones nacionales, ya que es nacido en Inglaterra, de padre colombiano y madre rusa, así que puede elegir.



El portero del Arsenal Sub-16, Alexei Rojas Fedorushchenko, fue ascendido al entrenamiento del primer equipo durante el parón internacional por la fecha Fifa.



El propio portero reveló en su cuenta de Instagram que el DT Mikel Arteta lo llamó para jugar con los seniors.



El joven arquero está causando sensación en los equipos juveniles del Arsenal, como revelan los propios medios ingleses.

Rojas Fedorushchenko publicó la semana pasada una foto con su camiseta de entrenamiento y una leyenda adjunta que decía: "Experiencia increíble entrenando con el primer equipo hoy".



En Arsenal indican que Rojas tiene un futuro brillante con el Arsenal, por lo que ya empieza a ser mirado en detalle, incluso, el medio 'The Sun' dice que tanto Inglaterra como Rusia están tratando desesperadamente de que juegue para ellos y no ocn Colombia.

El guardameta ya había sido citado por el técnico Héctor Cárdenas para un microciclo de trabajo con la Selección Colombia Sub-17, aunque no ha jugado un partido oficial. Sin embargo, esa fue una demostración de intenciones de Colombia para poder asegurar que juega con la tricolor.



Sin embargo, también hizo parte del proceso de la Sub-15 de Inglaterra, lo que le abre otras posibilidades, aunque él sabe que quiere jugar con Colombia, como lo ha manifestado en algunas notas.



“En el momento en que corresponda, elegiré jugar por Colombia. Siempre me ha gustado, más que todo, la cultura, por la influencia de mi papá. Me gusta el fútbol colombiano, es uno de los mejores estilos de juego que hay en el mundo”, señaló en su momento en RCN Radio.



