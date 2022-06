Alexandre Pato despuntó en el fútbol y se creyó que sería uno de los grandes futbolistas del mundo, pero el brasileño no respondió a las expectativas.

Pato tiene 32 años y militó en equipos grandes como Corinthians, Sao Paulo, Internacional, AC Milan, Chelsea, Villarreal y Tianjin Quanjian.



El brasileño habló con 'The Players Tribune' y contó intimidades de su vida local, la que hoy es muy distinta.



Lesiones. “Perdí confianza por las lesiones en el 2010. Entraba al entrenamiento pensando que no podía lesionarme. Si me lastimaba, no se lo decía a nadie. Estaba recuperándome de un problema muscular, luego me torcía el tobillo y seguía jugando. El tobillo estaba hinchado como una pelota, pero no quería defraudar al equipo. Quería complacer a todos. Ese fue uno de mis defectos. La gente esperaba que marcara 30 goles por temporada, pero ni siquiera podía entrar al campo”.





‘Brazo biónico’. “Antes de llegar a Internacional el médico hizo una radiografía y encontró un gran tumor y me dijo que debía de operarme o tendrían que amputarme el brazo izquierdo. Me dijo que no me preocupara, que la cirugía correría por su cuenta. Nunca olvidaré ese nombre: Paulo Roberto Mussi. Él me dio una nueva vida".



Mucho dolor. “La recuperación fue tan dolorosa, hombre. El banco de huesos no tenía el hueso que requería mi brazo, así que tuvieron que sacar uno de mi cadera. También tenía que volver cada seis meses al hospital de Pato Branco para controles. Una vez mi brazo se había vuelto verde. Yo estaba gritando ¡¡Más inyecciones, por favor!!". Por suerte, pude volver a jugar. Fue entonces cuando fui aceptado por Internacional”.



El motel. “En la prueba con Internacional nos hospedamos en un motel, no sabía, pero así fue. Era demasiado joven para entender. Creo que nuestra habitación tenía una cama pequeña, eso era todo. El hotel estaba enfrente del Beira-Rio... La gente tenía sexo mientras miraba el estadio del Internacional”.

Protección personal

Con guardaespaldas. “Los fanáticos de Corinthians querían matarme... Fue aterrador. Viajaba por la ciudad con guardaespaldas armados y un carro blindado con bombas lacrimógenas. Los fanáticos que irrumpieron en nuestro campo de entrenamiento tenían bates y cuchillos”.



Las drogas. “Seguía soltero, así que decidí disfrutar de mi libertad. Fui a Los Ángeles. Quería el mejor hotel, el mejor coche, las mejores fiestas. Terminé en este lugar donde una chica estaba aspirando cocaína junto a mí. De repente yo estaba como, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no era lo que yo quería. Era un mundo vacío. Le pregunté a un amigo: "¿Realmente voy a pasar el resto de mi vida solo?".



Recuperación. “Empecé a centrarme en la salud mental y las relaciones. Vi a un terapeuta. Aprendí a encontrar la felicidad en el trabajo duro. Todavía me estaba divirtiendo, pero estaba tratando el fútbol como un trabajo, ¿sabes? Asumí la responsabilidad de todos los aspectos de mi carrera. En Milán había pasado el primer año sin hablar italiano. En China aprendí sobre la comida y la cultura de inmediato. Incluso estaba sirviendo arroz y fideos en mi apartamento”.



El jugador. "Tal vez no me convertí en el mejor jugador del mundo. Pero, hermano, déjame decirte algo. Tengo una relación increíble con mi familia. Estoy en paz conmigo mismo. Tengo una esposa (Rebeca) a la que amo. A mi modo de ver, tengo muchos Balones de Oro. Si la vida es un juego, he ganado”.



