El balance de Guimarães tras el empate 4-4 en Montevideo

Atlético Nacional sigue sumando en la Libertadores, tras un emocionante 4-4 contra Nacional de Montevideo. Los verdolagas consiguieron el liderato parcial del grupo F.

Al final del partido, Alexandre Guimarães habló sobre este encuentro y la manera en la que Atlético Nacional pudo reponerse a un juego donde estuvo en desventaja en la etapa complementaria.



“Los goles que sufrimos hoy fueron muy puntuales en donde tenemos que corregir estas situaciones y el equipo a pesar de los goles recibimos. Hicimos un gran partido contra un rival con mucho peso, con tradición. Es difícil sacar un punto de esta cancha y pudimos conseguirlo”, resaltó el técnico brasileño.



En cuanto a la ausencia de Emmanuel Olivera desde el arranque, el estratega explicó que “(Emmanuel) Olivera no jugó debido a las rotaciones en la zaga central, él con (Geisson) Perea y (Yerson) Mosquera tienen muchos minutos y debemos dosificarlo”.



Además, sobre el nivel de Geisson Perea, Guimarães sostuvo que “(Geisson) Perea hizo un muy buen partido, lideró la zaga y dentro de las rotaciones, cada vez que él juega demuestra su liderazgo, su entrega, sus coberturas”.



Sobre el trámite del encuentro en Montevideo, Alexandre comentó que “el equipo logró responder y la experiencia de la remontada contra Libertad nos sirvió para creer en sacar un resultado en este partido. Gozan de un buen estado físico, metimos al rival en su área y merecimos un gol más. Sacamos el resultado que estábamos buscando”.



Finalmente, contó sobre cómo se encuentra el equipo luego de sumar un punto valioso como visitante. “El grupo está conforme, no contento por todas las circunstancias del juego, cuando ellos se quedaron con 10, cuando pudimos sacar más ventaja en el marcador, pero el grupo sale reforzado con este resultado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8

