Dos colosos del fútbol mundial miden fuerzas en amistoso

Argentina, que no contará con Lionel Messi por una suspensión ni con jugadores de Boca y River por el inminente superclásico, se medirá este miércoles en un amistoso en Dortmund ante una Alemania diezmada, que presenta un "equipo de emergencia" sin Toni Kroos.

El delantero del Barcelona estará ausente porque la Conmebol lo suspendió por tres meses por las críticas que le realizó al organismo rector del fútbol suramericano, en julio durante la Copa América de Brasil. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le solicitó a la Conmebol una reducción de la sanción, pero le fue denegada.



Además, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, decidió no convocar a jugadores de Boca Juniors y River Plate, que el 22 de octubre jugarán el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores tras la victoria del Millonario por 2-0 en la ida.



Argentina también tiene una baja por la lesión porque el centrocampista de Racing Club Matías Zaracho, de 21 años, sufrió una mialgia en la cara posterior de la pierna derecha.



Scaloni, según lo visto en los últimos entrenamientos, pondrá a varios de los habituales titulares en el once inicial ante Alemania. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Paulo Dybala y Lautaro Martínez son algunas de las figuras de la Albiceleste que se perfilan como titulares.



"Alemania es una potencia, creo que es una selección que se ha renovado, con jugadores jóvenes y una mezcla de jugadores históricos. Es una prueba importante para saber dónde estamos parados", dijo este martes Scaloni.



Tras este partido, Argentina se enfrentará a Ecuador este domingo en el estadio Manuel Martínez Valero, de la ciudad de Elche. El seleccionador alemán Joachim Löw no lo tuvo fácil para confeccionar su lista de convocados, ante las bajas pre-anunciadas de Leroy Sané, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Kevin Trapp, Nico Schulz, Julian Draxler y Thilo Kehrer.

Joachim Low Foto: EFE



A esas ausencias se sumaron estos días pasados las de Toni Kroos, Jonas Hector, Matthias Ginter, Jonathan Tah y Ilkay Gündogan, inicialmente incluidos en la lista, más las dudas aparecidas este martes sobre Marco Reus, con molestias en una rodilla.



"Es un equipo de emergencia, sí. Pero todos darán lo mejor de sí y vemos la situación creada como una oportunidad para quienes llevan tiempo esperando estrenarse", dijo Löw, quien en la recta final ha convocado a Robin Koch y Sebastian Rudy. Argentina es una "selección peligrosa, con o sin (Lionel) Messi", añadió.



Para zanjar las insistentes preguntas sobre la rivalidad entre sus guardametas, aseguró: "Créanme, el supuesto duelo entre Marc (ter Stegen) y Manuel (Neuer) es el problema más pequeño que tengo".



En los medios alemanes, la atención sigue centrada en el pulso por la titularidad entre Ter Stegen y Neuer. El partido contra Argentina se ha visto como la gran oportunidad para el guardameta del Barcelona, al que Löw ha colocado ante la Albiceleste, mientras que al número uno, Neuer, le reserva para el partido del domingo contra Estonia, clasificatorio para la Eurocopa.



La presencia de Ter Stegen en la portería es lo único que se da por seguro para el amistoso de Dortmund, a la espera de que la enfermería no dé más disgustos a Löw.



EFE