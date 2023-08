Alemania quedó eliminada del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, luego de empatar 1-1 con Corea del Sur, selección que tampoco pudo avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Las asiáticas se fueron arriba en el marcador por intermedio de Cho So-Hyun, quien al minuto seis del primer tiempo desequilibró la pizarra.

El empate

La igualdad llegó en el minuto 42 por acción de la figura teutona, Alexandra Popp, un empate que no le sirvió para nada a su equipo.



La inesperada victoria de Marruecos ante Colombia, en el otro cruce del grupo H impidió a Alemania acceder a los octavos de final del torneo con el empate.



El gol de Alexandra Popp a falta de 3 minutos para el final del primer período después de un excelente remate de cabeza animó a las germanas a creer.



En el 56 un gol anulado por fuera de juego y un balón que dio al travesaño comenzaron a preocupara las germanas, el balón no entraba.



Finalmente, a pesar de los 16 minutos de añadido, el marcador no se movió y Alemania quedó fuera de la Copa del Mundo, en un grupo en el que pasan de ronda Marruecos y Colombia.

