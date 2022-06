Alemania goleó este martes 5-2 a la campeona de Europa Italia en el clásico entre ambas tetracampeonas del mundo disputado en el Borussia Park de Mönchengladbach y correspondiente a la cuarta fecha del grupo A3 de la Liga de las Naciones.

Según el portal de estadísticas Opta, es la primera vez desde 1957 que Italia encaja cinco goles en partido internacional (6-1 contra Yugoslavia).



Esta derrota de los Azzurri no es sin embargo una gran sorpresa. Se inscribe en el proceso de reconstrucción del equipo dirigido por Roberto Mancini, luego de trauma que supuso la no clasificación al Mundial de Catar.



Pero esta victoria de prestigio da aire a su homólogo Hansi Flick y a sus pupilos, que no habían dado su mejor imagen en los tres primeros partidos de la competición (1-1 ante

Italia, Inglaterra y Hungría).



AFP