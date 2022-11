Alemania, que se posicionó a favor de los derechos humanos durante el Mundial-2022 en Qatar, está "lista para pagar las multas", declaró el viernes el presidente de la federación nacional (DFB).

"Si hubiera sanciones financieras, a título personal estoy listo a pagar las multas", aseguró Bernd Neuendorf, patrón de la institución.



La preparación del torneo, que arranca el domingo, estuvo dominada por las preocupaciones sobre el respeto a los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de la comunidad LGBT+ en el emirato.



Manuel Neuer, el guardameta de la Mannschaft, se comprometió como otros capitanes de selecciones europeas a portar un brazalete "One Love" para promover la diversidad y la inclusión.

Contra la corriente



Este gesto "no es político, tiene un valor de compromiso a favor de los derechos humanos. No descartamos otras acciones", avisó Neuendorf, al respecto de las declaraciones de la FIFA sobre estos asuntos.



"Debemos enviar una señal fuerte", añadió. "Decir que no deberíamos concentrarnos en los derechos humanos durante el Mundial, eso me irritó verdaderamente".



La institución mundial, en palabras de su presidente Gianni Infantino, aconsejó a principios de noviembre a las 32 selecciones participantes que "se concentrasen en el fútbol" e igualmente pidió a los equipos no "dar más lecciones de moral".



La FIFA prohibió a Dinamarca entrenarse con camisetas a favor de los derechos humanos. Neuendorf igualmente repitió que la federación alemana no apoyaba la candidatura del dirigente suizo, único candidato en la elección de marzo de 2023 y a la cabeza de la FIFA desde 2016.



Alemania, campeona del mundo en cuatro ocasiones, arrancará en el torneo contra Japón el 23 de noviembre.



AFP