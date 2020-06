Alemania ‘echó’ del Mundial a Inglaterra y a dos estrellas del fútbol

El Mundial de México 70 le dejó a Alemania un sinsabor. Por un lado, vino la alegría cuando sacaron del torneo a Inglaterra, que se fue del certamen con dos de sus estrellas que no volvieron a jugar en la Copa Mundo, pero se quedó sin saber qué era el título.

Los alemanes llegaron a este partido de cuartos de final con el objetivo de obtener la victoria y vengarse de lo que paso cuatro años antes, cuando los ingleses hicieron vale su localía y los derrotaron 4-2 en la final del Mundial, con dos tantos de Geoff Hurst, en la prórroga, del que se ha hablado desde que se marcó, porque aún nadie tiene la razón de si el balón entró o no.



Pues bien, ese partido en México 70 lo ganó Alemania, pero no solo sacó del Mundial a Inglaterra, sino que se ‘llevó’ a dos de sus estrellas, a Bobby Moore y a Bobby Charlton, que no volvieron a pisar un campo de fútbol en una Copa Mundo.



Esa vez, los goles fueron anotados por Beckenbauer, Seeler y Muller, para el equipo ganador, este último en la prórroga, mientras que los tantos ingleses fueron obra de Mullery y Peters.



Moore llegó a ese certamen con 29 años, mientras que Charlton tenía 32, pero el tema es que Inglaterra no pudo clasificar al Mundial de Alemania 1974, por lo que ese partido contra los teutones fue el último que ellos disputaron.