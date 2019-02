Aleksander Ceferin, reelegido como presidente de la Uefa hasta el 2023

Relegido este jueves como presidente de la Uefa al no tener rival y presentarse como único candidato, el esloveno Aleksander Ceferin tiene ahora un mandato de cuatro años para afrontar los "desafíos complejos" que esperan a la Europa del fútbol, cuyas relaciones con la Fifa parecen tensas.

Ceferin, de 51 años, había sido elegido en septiembre de 2016 en sustitución de Michel Platini, suspendido de toda actividad ligada al fútbol. Único candidato este jueves en el congreso organizado en un gran hotel de Roma, fue reelegido sin votación, entre los aplausos de los representantes de las 55 federaciones europeas.



"¿Qué va a pasar ahora? Esa es la pregunta que muchos se hacían cuando fui elegido hace dos años. Fue una pregunta legítima y pertinente y que yo mismo me planteé.

Fue un poco un salto a lo desconocido", reconoció el esloveno antes de su elección.



"El fútbol estaba entonces afectado, en el plano europeo y en el plano mundial, por la más grave crisis de gobernación de su historia. Pero pusieron su confianza en un semidesconocido. Una crisis es ante todo una ocasión única para cambiar, para cambiar a mejor. Y la primero que queríamos hacer fue recuperar la unidad perdida", añadió.



En su segundo discurso, una vez reelegido, replanteó la misma pregunta. "Sigue siendo legítimo y pertinente preguntarse qué va a pasar ahora. Es una cuestión que me replanteo y espero hacérmela con menos dudas y escepticismo".

Relación con la Fifa

"No debemos permitirnos que nuestros éxitos recientes pero de corto plazo escondan los desafíos mucho más complejos que nos esperan. No es suficiente, no debemos dormirnos en los laureles. Debemos hacer más", lanzó como primera promesa de presidente elegido. Ceferin aseguró que la Uefa sería "una fuente de ideas constructivas para la Fifa, y no una fuente de oposición".



"Estamos dispuestos a trabajar con la Fifa para que el fútbol siga siendo el deporte número uno", explicó, cuando las instancias europea y mundial se oponen sobre diversos proyectos lanzados por la Fifa, como un Mundial de Clubes ampliado de 7 a 24 equipos y una Liga Mundial de Naciones.



Gianni Infantino, presidente de Fifa, presente en Roma, también tendió la mano al esloveno: "Debemos ser innovadores. Debemos continuar desarrollándonos. Y eso solo se puede hacer trabajando juntos, y será discutiendo y debatiendo. Intentemos encontrar lo que debemos hacer juntos para recuperar el tiempo perdido".



El calendario internacional es uno de los más importantes para Andrea Agnelli, presidente de la Juventus de Turín y de la ECA (el sindicato europeo de clubes), cuya unión con la Uefa se vio aún más reforzada con la firma el miércoles de un nuevo protocolo de entendimiento.



El patrón de la Uefa declaró este jueves que la Uefa iba a trabajar "agarrado de la mano a la ECA para las competiciones de clubes del futuro y para que sigan siendo abiertas".

Liga europea y Mundial-2030

Ceferin aseguró que "no habrá Súper Liga" europea, mientras que él y Andrea Agnelli, presidente de la ECA, sigan en sus puestos.



"Mientras que Andrea Agnelli y yo sigamos al frente de nuestras organizaciones respectivas, no habrá Súper Liga. No es una promesa, es un hecho", declaró Ceferin en su discurso de apertura del Congreso. "Parece que, un poco antes, y en los meses que siguieron a mi elección, algunos grandes clubes europeos se plantearon realizar una secesión", declaró Ceferin.



"Nos hemos hablado. Nos henos escuchado. Nos hemos comprendido. Hoy estamos de nuevo unidos", añadió.



"Si ustedes, los grandes clubes, hubieran seguido lo que habían planeado, habrían tal vez perdido su estatus de grandes clubes", estimó Ceferin. Por último hizo una declaración de intenciones de cara al Mundial de 2030 para traerlo a Europa, cuando también podrían aspirar, con una candidatura conjunta, Argentina y Uruguay, coincidiendo con el centenario de la primera copa, en 1930 en el Río de la Plata.



"Haremos todo lo posible para tener el Mundial-2030 en nuestro continente, doce años después del gran éxito que fue el Mundial en Rusia", declaró.



