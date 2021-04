Fuerte advertencia  de la Uefa a clubes de Inglaterra

El presidente de la Uefa, Aleksande Ceferin, dijo a los clubes que respaldan el proyecto de la Superliga que "están a tiempo de cambiar de opinión y corregir su error", principalmente por respeto a los aficionados y la historia del fútbol.

En su intervención durante el 45 Congreso Ordinario que la Uefa celebra en Montreux (Suiza), Ceferin volvió a ser muy crítico con la iniciativa de los 12 clubes, a los que recordó que "si ahora son gigantes es en parte gracias a la Uefa", aunque abrió la puerta para reconducir la situación con unas palabras dirigidas principalmente a los clubes ingleses.



"Me gustaría dirigirme a los propietarios de algunos clubes ingleses. Han cometido un enorme error, han ignorado la cultura del fútbol, pero lo que importa es que tienen tiempo de cambiar de opinión, todo el mundo comete errores, los aficionados ingleses se merecen que ustedes corrijan los suyos, merecen respeto", afirmó.



Ceferin destacó el respaldo que la Uefa ha recibido de todos los gobiernos, de la Fifa, de las ligas, de los aficionados y de los medios y agradeció especialmente el papel de algunos presidentes como el del PSG, Nasser Al-Khelaifi, el del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, el del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, y el del Sevilla, José Castro, presente en la sala.



"Gracias Nasser. Has demostrado la persona que eres. Gracias a Rummenige, a Aulas, a José, que ayer tuvimos una buena conversación. Ustedes han elegido solidaridad. Nosotros hemos elegido solidaridad y es la elección acertada de la que no nos vamos arrepentir", remarcó.



En su intervención Ceferin defendió el modelo deportivo de la Uefa y sus competiciones, que necesitan clubes como Atalanta, Dinamo Zágreb, Rangers o Galatasaray y "saber que todo es posible, que todos tienen una oportunidad y mantener el sueño vivo".



"Los grandes clubes de hoy no eran grandes antes necesariamente y no hay garantía de que lo serán en el futuro. El fútbol es dinámico e impredecible, es lo que lo hace tan hermoso tan popular y tan exitoso. ¿Dónde estaba el Manchester United una década antes de que Sir Alex Ferguson llegase?, seguro que lo recuerdan. ¿Y dónde estaba Juventus hace 15 años?, en la serie B", repasó.



En tono muy crítico Ceferin señaló que los clubes que respaldan la Superliga "no entienden que el fútbol cambia" y "solo ven los cambios en sus cuentas bancarias".



"Esos clubes que se creen que son grandes e intocables deben recordar de donde vienen, deben darse cuenta de que si hoy son gigantes es gracias en parte a la Uefa que durante 60 años ha protegido el ideal de las competiciones, se basan en el mérito deportivo. Sin la Uefa a saber dónde estarían", se preguntó.



Ceferin auguró que el fútbol saldará fortalecido de la crisis actual y se mostró seguro de que estará a la altura de organizar una exitosa Eurocopa, que será "la oportunidad perfecta para mostrar al mundo que Europa se está adaptando".



"He leído en varios lugares que estamos planeando abolir el Fair Play Financiero. Permítanme ser claro: eso no va a suceder... Sin embargo, tenemos que adaptarlo a la nueva realidad. Con estas reformas creo que estamos construyendo el fútbol del futuro, mientras unos pocos egoístas intentan matar el deporte rey". apuntó.



