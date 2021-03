Lobo Guerra ya escogió equipo y habló de su mala experiencia en Brasil

El volante venezolano Alejandro 'Lobo' Guerra ya tiene nuevo equipo y no es Atlético Nacional, pese a que los hinchas clamaban por su regreso.

(Le puede interesar: Andrés Román es portador de nuevas y buenas noticias)



Guerra se convirtió en nuevo jugador de Delfines del Este, en República Dominicana, equipo que escogió el volante tras su paso por Brasil.



A través de una transmisión en vivo, Guerra habló de las dificultades que vivió en Brasil y confirmó su paso al nuevo equipo.



"Quiero estabilidad emocional, mental... lo económico no me va a frenar. Para quienes dicen que yo quiero cobrar demasiada plata. Quiero otra vez sentir la pasión de lo que me gusta", dijo el Lobo.

(lea además: Compañero de James sufre terrible atraco con machete en su casa)



Guerra, tras ganar la Copa Libertadores 2016 con Nacional, pasó a Palmeiras, luego al Bahía de Brasil en 2019, donde no tuvo protagonismo. Estuvo sin equipo en la temporada del 2020. Fue una mala experiencia.



"Duré cuatro años e Brasil y me sentí irrespetado. No me sentí valorado como tenía que ser, como profesional". agregó.

Duré cuatro años e Brasil y me sentí irrespetado. No me sentí valorado como tenía que ser, como profesional FACEBOOK

TWITTER

En su nuevo equipo, Guerra compartirá con colombianos como Carlos Carbonero, Mateo Cardona y Gustavo Zapata.



A Guerra lo pedían muchos hinchas de Nacional, por su pasado en el club, y por haber sido campeón de Copa Libertadores, pero tras su mal momento, no fue tenido en cuenta, por ahora



DEPORTES