Alejandro Garnacho, un jugador de origen argentino, pero nacido en Madrid, es ahora uno de los hombres de mayor proyección, con la camiseta del Manchester United.

Garnacho tiene apenas 18 años, pero cada vez tiene más oportunidades en el club inglés, de la mano del técnico neerlandés Erik ten Hag, quien lo ha ido llevando poco a poco.



Comenzó su carrera en España, en la escuela de fútbol de Arroyomolinos, y a los 10 años se incorporó a las divisiones menores del Getafe. Un año después firmó con el Atlético de Madrid y en 2020 pasó al Manchester United.



El pasado 28 de abril debutó en el primer equipo del United y, en nueve partidos oficiales, ya tiene un gol y dos asistencias.

El récord que marcó Garnacho con el Manchester United



Justamente, Garnacho acaba de romper un récord con el club inglés: es el jugador más joven en aportar un doblete de asistencias en la última década, con 18 años, 4 meses y nueve días, en el partido que el Manchester United le ganó 4-2 al Aston Villa en la Copa de la Liga, según @OptaJavier.

2 - Alejandro Garnacho 🇦🇷 se convirtió en el futbolista más joven (18 años, 4 meses y 9 días) del @ManUtd_Es en registrar un doblete de asistencias en competencias oficiales, al menos, en la última década. Aparición. pic.twitter.com/NOXX4zezv9 — OptaJavier (@OptaJavier) November 10, 2022



Ten Hag alabó la mejoría de Alejandro Garnacho, pero le advirtió sobre su actitud. "Estuvo muy bien, salió desde el banquillo y y tuvo gran impacto en el partido. Asistió, regateó y se desmarcó", dijo Ten Hag.



"Aún tiene cosas que aprender, pero estamos muy contentos con su desarrollo y con lo que aporta al equipo. Ahora, depende de su actitud. Si sigue trabajando sí es posible que juegue más. Él quiere mejorar cada día. Tiene que hacer las cosas correctas en su vida, tiene muy buenas cualidades", añadió el técnico neerlandés.



Bruno Fernandes, hace unos días, se refirió también a la actitud de Garnacho y explicó que por esto no ha tenido muchas oportunidades en el equipo hasta ahora.



"A comienzos de temporada no estaba a su mejor nivel, en la pretemporada no mostró la actitud que debería y por eso no ha tenido oportunidades hasta ahora", aseguró el portugués.



Ahora, Garnacho busca ganarse un espacio en la Selección Argentina, luego de haber actuado en las juveniles de España. Ya el técnico Lionel Scaloni lo convocó para los partidos contra Venezuela y Ecuador, en las dos últimas fechas de la eliminatoria para Qatar 2022.

Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

También estuvo en el torneo Maurice Revello (antes, Esperanzas de Toulon). Sin embargo, no será tenido en cuenta para la Copa del Mundo, salvo alguna sorpresa de última hora.



"Bueno, como ya saben, tengo doble nacionalidad, así que esta es una oportunidad única para mí. Estoy ansioso de que llegue el momento y aprovecharlo al máximo. Nací en Madrid, pero mi madre es argentina, al igual que toda su familia, y va a ser un honor poder representar a Argentina, igual que lo fue en su momento representar a España. Estoy muy emocionado con esta oportunidad", dijo Garnacho a la página web de su club, cuando fue convocado.



Con Efe

