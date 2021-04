Presidente de Conmebol y un anuncio sobre Argentina en Copa América

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, dijo que la realización de la Copa América sigue en pie, declaró a Caracol Radio.

Copa América: en ningún momento el presidente de Argentina puso en duda la Copa América. No hay nada oficial tampoco. Por el contrario, es una reafirmación, se trabaja con los protocolos, con hoteles, con migración. La Copa se va a llevar adelante respetando las políticas de salud que implementen los gobiernos.



El público: sería lindo si hubiera público, al menos en un número menor, pero si no es así, vamos con la Copa. La idea es hacerla, que se puedan jugar los partidos y en eso se trabaja.



Préstamos de los jugadores: sí, en Europa se ha hablado que no prestarían a los jugadores suramericanos, pero trabajamos para eso. Nuestro plan es que a través de las asociaciones podamos alcanzar a los jugadores para que tengan la opción de vacunarse. Una vez convocados Europa no puede objetar la venida de sus jugadores porque ya se cumplió con la vacunación.



Vacunas: está pensando que lleguen las vacunas el miércoles a Uruguay y luego se enviarán a los países con el fin de que los jugadores llegan inmunizados a la Copa América.



Más compra: en esta primera fase está el fútbol femenino incluido, pero hay que demostrar profesionalidad y seriedad. Queríamos comprar 150.000 vacunas, pero solo nos dieron 50.000 para garantizar la Copa América, no las dieron de forma gratuita. Por eso, solicitamos comprar más, otro lote, pero vamos a segur trabajando en eso.



¿Una Superliga en América? No hay necesidad. Se trabaja con la Libertadores y la Suramericana y eso da sus frutos. Estamos repartiendo 229 millones de dólares en competiciones de clubes. Cuando asumí el total era solo de 70 millones, es más de tres veces del 2016 a este 2021. Hay más trabajo, hay que laborar más, fortalecer a las asociaciones miembros y profesionalizar la gestión de los clubes.



