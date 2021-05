Tensión en Barranquilla antes del partido Junior vs. River

Para las 7 p .m. está programado en Barranquilla el partido entre Junior y River Plate en la Copa Libertadores, sin embargo, hay tensión en la ciudad por las protestas que se adelantan en el marco del paro nacional.

Protestas en el Romelio Martínez 12 de mayo Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Planton en Romelio Martínez. Foto: Agencia Kronos

Algunos manifestantes exigen que no se lleve a cabo el encuentro deportivo. Incluso, se han acercado al estadio Romelio Martínez para alzar sus consignas como “Si no hay paz, no hay fútbol”.



El estadio queda entre las calles 72 y 74, entre la 44 y 46. La marcha está en la 72 con 47. La Policía puso una barrera para impedir el paso a la 46.



En todo caso, Junior y River llegaron sin problemas al escenario.



Mientras tanto, el alcalde Jaime Pumarejo,aseguró que el partido se juega: “El partido se va a jugar y también se van a hacer miles de otras actividades en la ciudad de Barranquilla porque la vida no depende de la voluntad de un manifestante u otro, sino de las personas que hacen su vida, su comercio, su trabajo. La Conmebol ha decidido que el partido se siga jugando y son los únicos que pueden tomar esa decisión”, aseguro.

Protestas en el Romelio Martínez 12 de mayo Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

#ParoNacional12M



Iniciamos reporte minuto a minuto de las actividades alrededor del estadio Romelio Martínez. A esta hora, a la altura de la calle 72 con carrera 47 se concentra de forma pacífica un grupo de entre 200 y 300 manifestantes. pic.twitter.com/ayyBEs2jqX — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) May 12, 2021

A causa de los gases lacrimógenos que llegan desde afuera del estadio, #Gallardo y sus colaboradores se metieron, junto a los jugadores, en el vestuario. El partido está en duda a esta hora!#River #CopaLibertadores pic.twitter.com/Wb02OksSsM — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) May 12, 2021



