El álbum Panini del Mundial de Catar 2022 llega este domingo con la edición impresa de EL TIEMPO. Y muchas personas lo esperan con ansias para seguir una tradición familiar o para quedarse con un pedazo de la historia de la Copa Mundial de la Fifa.

Desde los que lo hacen por pura satisfacción personal hasta los que lo convierten casi en una religión, esta publicación, que circula en Colombia desde 1982, llega a su undécima edición en el país, con diseño renovado.



Ese es el caso de Gabriel Franco y Juan Guillermo Ruíz.



Gabriel, el hombre de los caramelos

Gabriel Franco. Foto: Sergio Acero, EL TIEMPO

“Desde muy pequeño me fascinaba hacer los álbumes, los caramelos. Así les decíamos antes, así los llamaban en mi barrio”, recuerda Gabriel Franco, que empezó a hacerlo en 1994, pero que luego consiguió la colección desde 1970, la primera que editó Panini en el mundo.



El nombre de ‘caramelos’ que aún se usa en Colombia tiene una historia: en los años 50 se editaron álbumes del fútbol colombiano. Las láminas se conseguían en las envolturas de los dulces. De ahí, el nombre pasó de la golosina a la lámina.



“La afición también tiene que ver con mi madre. Como Colombia no clasificaba a los mundiales, era hincha de Brasil y, por supuesto, yo también. Y cuando salió el álbum del 94, pues me encargaba de buscar las figuras de Colombia y las de Brasil”, agrega Franco.



Aunque ya hay álbum virtual, Franco considera que el papel no tiene comparación. “Eso no tiene tanto encanto, el encanto para mí está en destapar las láminas, ver lo que va saliendo, pegarlas manualmente”, afirmó.



Juan Guillermo, más allá de Panini

Juan Guillermo Ruíz. Foto: Sergio Acero, EL TIEMPO

Por su parte, Juan Guillermo Ruiz, estadígrafo de fútbol e hijo del mayor historiador del fútbol colombiano, Guillermo Ruiz Bonilla, puede tener, tal vez, la colección más completa de álbumes del mundial de fútbol. No solo los de Panini, sino, incluso, ediciones mucho más antiguas.



“Algo recuerdo del álbum del Mundial del 86, pero el primero que hice fue el de Italia 90. Era el primero que traía a Colombia, era sensación”, recuerda Ruiz.



Junto con su padre, Juan Guillermo se dio a la tarea de conseguir otros álbumes, de otros torneos, y hoy cuenta con ediciones desde 1958.



“Tengo un grupo en Facebook que es una comunidad muy grande. Un señor peruano tenía unos álbumes muy bonitos del 58 y el 62. Ese nos llamó la atención, porque estaba Colombia, y lo compramos”, dijo.



Mientras más antiguos, más valen los álbumes y las láminas. “Hoy, la figura de Maradona de México 86 puede costar millones”, afirmó Ruiz.

