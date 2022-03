Pragmático y efectivo, Fluminense venció 2-0 a Millonarios este martes en Rio de Janeiro y se clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores 2022, aprovechando su victoria 2-1 en la ida en Bogotá.

Palabras de Gamero

Al final del partido, el DT Alberto Gamero analizó la eliminación. Defendió la propuesta de sus dirigidos, la lucha que tuvieron en la serie, y lamentó los errores en el juego de ida.



Balance: “El primer tiempo lo disputamos en doble área, sabíamos que ellos tienen posesión y por momentos se lo quitamos, lo administramos, los dos goles vienen prácticamente de dos contragolpes, quiere decir que estábamos en zona alta. El resultado fue muy amplio para lo que se vio, queda uno con desazón por lo que vinimos a competir, e irnos con las manos vacías, pero esto es aprendizaje, y vamos por buen camino”.



Enseñanza: “La enseñanza es que de local hay que ganar, la llave se perdió en Bogotá. Estamos mentalizados a disputar torneos internacionales, el equipo no desentonó, demostramos que podíamos competir, hay un grupo comprometido que entiende lo que se quiere y va a tener satisfacciones”.



¿Faltaron refuerzos?: “Competimos, uno nunca puede decir 'hizo falta', porque lo tuvimos en Bogotá y aquí también, podíamos ganar, uno no puede descuidarse, allá lo hicimos y aquí nos hacen dos goles buscando el resultado… No siempre cuando se pierde es malo”.





