Gamero y su malestar con la derrota y con el VAR: esto fue lo que dijo

Alberto Gamero quedó con sabor muy amargo luego de la derrota de Millonarios contra Nacional. Su amargura no fue solo por perder, sino porque considera que su equipo hizo todo para ganar. Admite que hubo errores en los centros y se quejó del segundo gol de Nacional, que consideró en fuera de lugar.

Balance: "El primer tiempo me parece más lento de ambos equipos, porque ellos querían hacer posesión y nosotros regalábamos el balón. Ellos intentaban desgastarnos. El segundo ya tuvimos más deseo, la inclusión de Rodríguez dio profundidad y alcanzamos a llegar más. No concretamos. Después, en 5 minutos, sabíamos que nos equivocamos en el centro, luego en el cabezazo.



VAR: "El segundo gol lo vi, sin repetición, en fuera de lugar. Es lamentable que habiendo VAR… ojala me equivoque y el VAR tenga razón, pero lo que veo es fuera de lugar entonces perdemos no pudimos cumplir. Nos queda el resto del torneo para meternos pero nos golpeó este partido".



Derrota: "Yo no veía por donde Nacional nos podía hacer daño. Lo único era un centro, y hubo descuido de marca. Nos equivocamos, en general queda el sinsabor de perder un partido de estos porque el equipo entró a ganar, a jugar mano a mano, no bajamos los brazos, seguimos trabajando".

Malestar: "El partido fue por momentos con equipos que se cuidaron mucho. Pocas opciones, la más clara fue nuestra. Lamentable perder cuando hacemos ese esfuerzo. Se nos fue. A vece son hay tiempo de hacer un cambio. No veía por donde Nacional nos podía hacer un gol. Nos descuidamos en el centro".





