Alberto Gamero no se dice mentiras: 'Fue un segundo tiempo horrible'

Millonarios no pudo sellar este miércoles su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga, luego de empatar 1-1 contra Boyacá Chicó en El Campín.

El equipo azul llegó a 30 puntos y le quedan dos partidos para concretar su clasificación, la que tiene muy cerca.



Sin embargo, el partido contra Chicó fue una alerta para el técnico Alberto Gamero, que al final del juego analizó el desarrollo del partido y el resultado.

Reacciones de Gamero

Balance: "Queríamos ganar. Hicimos un primer tiempo para ganar. No sé si es anímicamente o físicamente, pero en el primer tiempo teníamos que aumentar el marcador. A veces entramos en una confusión grande con la pelota y fue lo del segundo tiempo. Tuvimos inseguridad, errábamos pases. Chicó nos quitó el balón pero no nos llegaba. Nosotros no llegábamos. Fue un segundo tiempo horrible, muy malo. Nos quedan dos partidos".



América y Cúcuta: "Queríamos clasificar directamente, mañana hay un partido duro que nos puede clasificar. Haremos exámenes para ver cómo está el grupo. Tenemos estos partidos de Copa y queremos ir a la final. Pase lo que pase llevaremos un grupo muy alterno a Cali".



Curva a la baja: "No, no tiene por qué. A mitad de año comenzamos mal y estamos a las puertas de clasificar. Contra Santa Fe jugamos bien. Contra Unión también aunque no ganamos. Vamos a tener jugadores con más cargas que otros. Podemos jugar cantidad de partidos que no se juegan en Colombia. Tenemos que encontrar donde rotar el equipo":



Falta de presión: "Hay que darle virtud al rival. Sale jugando bien. Tiene juego corto y largo. Al pasar de línea de 5 a 4 en el fondo fueron inteligentes. Tenían el balón pero no eran claros al atacarnos. Chicó no tenía nada que perder. Si uno no puede ganar hay que empatar".



Lesiones: "Me preocupa Sanders. Viene con seguidilla de partidos, con desgaste. Vargas son 3 o 4 días. Lo mismo Cataño. Perlaza ya hace fútbol.



