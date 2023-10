Alberto Gamero: 'Tuvimos para aumentar el marcador, es la piedra que me da'

Millonarios dejó escapar dos puntos este miércoles al empatar de local contra Unión Magdalena, en partido pendiente de la fecha 15 de la Liga.

El técnico Alberto Gamero analizó el resultado, el planteamiento de su equipo y lo que viene en estas fechas decisivas.

Reacciones de Gamero

Análisis del empate: "Encontramos estructura espejo con ellos y en el medio no había espacio para jugar. Fue un partido en el primer tiempo muy controlado por nosotros, sin oportunidades claras. En el segundo tiempo me di cuenta de que me sobraba un interior. Incluí a Beckham como volante 10 que nos faltaba... Nos hacen un gol de un error nuestro en la salida".



Balance: "Los partidos no es que se cierren. Hay que ganarlos. Cuando no se tiene el balón, hay que defender todos. Se gana no cometiendo errores, el gol es un error en salida... Nos faltó tirar más centros para hacer daño. No me gusta el juego bonito atrás".



Mackalister Silva: "Fue esta mañana, tenía malestar estomacal anoche. Tuvo que ir a la fundación Santa Fe. Se sentía mejor pero no le bajaba la fiebre. Estaba mal. La orden es que si le subía la fiebre debía regresar a la clínica.



Toma de decisiones: "Es un trabajo diario, repeticiones. En base a vislumbrar o acercarles lo que puede pasar. Hay que buscar al más cercano y hoy nos equivocamos en transiciones. Tuvimos para aumentar el marcador, es la piedra que me da. Teníamos el balón, hacíamos buen partido hasta el minuto 85 que nos empatan. No podía cerrar el partido porque no estaba abierto, no nos llegaban. Había más posibilidades de aumentar a que nos empataran".



Plan para el clásico: "Vamos a mirar, lo de Macka no es lesión. Cataño no le alcanza. Miraremos posibilidades. Este equipo se adaptó al 4-2-3-1 y no tanto al 4-3-3. Hoy teníamos que comenzar mirando desde el cero. Pensé que Unión iba a atacar más".



Pereira: "Tocaba decidir, o Larry o Giraldo o Pereira. Para meter a un 10. En el primer tiempo Mejía me manejaba el balón. No vi incómodo a Beckham, recibió 3 o 4 veces. Me decido por Pereira porque desde atrás necesitaba uno que me generara fútbol desde atrás y uno que marcara, Giraldo".



Lesiones: "Cataño está más demorado. Bertel, Perlaza y Vega y uribe ya hacen fútbol y creo que están cerca.



Volante 10: "A veces terminamos en el 4-3-3 porque sacamos el 10, hoy no lo teníamos. En la mayoría de partidos sale el 10 y entra un medio centro. No usamos una sola estructura. hemos hecho 5-4-1.



