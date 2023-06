Defensa y Justicia derrotó por 3-1 este jueves al colombiano Millonarios en un partido válido por la sexta y última jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana, que dejó al ‘Halcón’ como líder de la zona y a su rival eliminado del torneo al finalizar tercero.

Un triplete de Nicolás ‘Uvita’ Fernández le permitió al ‘Halcón’ sumar una victoria importante ante el reciente campeón de Colombia, que convirtió su único tanto a través de Daniel Cataño.

(Video: James Rodríguez desató esta locura en centro comercial de Ibagué)(Shakira se confiesa: habla de su nuevo éxito y si se 'inspiró' en Gerard Piqué)

Gamero no está feliz



Defensa y Justicia dominó el encuentro desde el inicio del partido, en una noche especial en el estadio Norberto Tito Tomaghello de la localidad bonaerense de Florencio Varela, porque fue el partido despedida del portero Ezequiel Unsain, que seguirá su carrera en el Necaxa mexicano.



Alberto Gamero, DT de Millonarios, estalló y habló de lo que significa la elimianción del club bogotano.



El planteamiento no fue bueno, nos faltó. Tuvimos dos partidos para hacer un punto y no lo hicimos. Nos duele porque estábamos ilusionados con la Copa, en pelearla, pero directamente hoy no fue el partido más claro que jugamos, no fue bueno”, dijo.



Y agregó: "“En 10 minutos nos hicieron dos goles y después lo supo administrar, intentamos por todos lados, no lo conseguimos y lamentablemente nos vamos tristes”.

Facebook Twitter Linkedin

Defensa vs. Millonarios. Foto: AFP



Gamero, sentido por la derrota y la eliminación, contó lo que será el futubol del plante.



"Pensar nuevamente en la Liga, espero que no nos dé duro, pero sí veo que estamos bastante golpeados. Precisamente yo estoy muy golpeado porque teníamos mucha ilusión, demasiada, pero no conseguimos el resultado. Ahora pensar en lo que viene, en la Liga. Mirar jugadores que terminan contrato, unos que tienen que renovar, vamos a mirar. Esto a mí me coge, no de sorpresa, pero sí me impactó porque teníamos la ilusión”, sentenció.

(Shakira, decepcionada: revelan la 'cómplice' de Clara Chía en el entorno Pique)