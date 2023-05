Millonarios jugó este miércoles el segundo de los cuatro partidos programados en apenas ocho días. El saldo no es el mejor: perdió el domingo contra Junior y este miércoles igualó como local 1-1 contra América Mineiro, en El Campín.

El empate mantiene a Millonarios como líder del Grupo F de la Copa Sudamericana, pase lo que pase este jueves entre Defensa y Justicia y Peñarol, en Argentina.

El técnico Alberto Gamero tomó con tranquilidad el empate contra los brasileños y ahora pone su cabeza en los dos partidos que vienen, este jueves contra Envigado y el domingo, el clásico contra Santa Fe.

Millonarios vs. América Mineiro Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO



“Creo que fue un partido de ida y vuelta. Tuvimos opciones para ganar pero no supimos meterla y por el contrario nos desconcentramos en una pelota quieta”, dijo Gamero.

Una preocupación: otro gol en contra en un tiro de esquina



América Mineiro le empató a Millonarios con la misma fórmula con la que Junior le anotó el gol del triunfo el domingo pasado en Barranquilla, en un cobro de tiro de esquina que tomó mal parado el equipo.



"Hoy (miércoles) fue un tiro de esquina que nos dormimos. El gol en Barranquilla también. Tenemos que corregir eso, no lo voy a ocultar, pero hemos mejorado mucho en la parte defensiva", explicó el DT.



Gamero ha tenido que repartir su nómina para responder en los dos torneos, Liga y Sudamericana. “Mañana (jueves) tenemos otro partido, luego el domingo clásico y el miércoles otra vez (el aplazado contra Alianza Petrolera). Estamos distribuyendo las cargas para responder y obtener los resultados que necesitamos en todos los frentes”, señaló.

Gamero confirma que Cortés va a la Selección sub-20



El DT ratificó que Óscar Cortés se irá para la Selección Colombia Sub-20 que jugará el Mundial en Argentina a partir del 20 de mayo.

Óscar Cortés, en acción contra América Mineiro. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO



“Es confirmado que él va y va feliz. Nosotros también estamos contentos por él, lo merece. Le deseamos lo mejor y ahora hay que pensar en lo que tenemos. Trataremos que la ausencia de Óscar no sea mala para nosotros y que cuando vuelva nos encuentre en una curva ascendente muy buena”, agregó.



Por su parte, el capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, lamentó el empate, pero destacó el hecho de que Millos siga de lider en la Sudamericana.



“El equipo tuvo la intensidad que queríamos, América se cerró bien en bloque bajo y no encontramos espacios para filtrar. Quedamos con el sin sabor porque claramente queríamos ganar. Tuvimos una primera ronda de grupo muy buena, no es fácil hacer siete puntos y no haber perdido todavía”, dijo Silva.



