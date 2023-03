Millonarios derrotó 2-1 a Universidad Católica de Ecuador, con goles de Leonardo Castro y Daniel Cataño y clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores.

Alberto Gamero, el técnico ganador, habló luego del compromiso.

Lo mejor. La capacidad e inteligencia que tuvieron los jugadores eso lo destaco. Nos tiraban muchos centros y pedía, pero entendieron, coparon la cancha, circularon en la cancha.



El partido. En las opciones de gol uno dice que el juego termina apretado. La ‘U’ cobró disparos de costados peligrosos y siempre llevaron riesgo. Nosotros, en un par de contras, pudimos anotar. Es una felicidad para nosotros esta clasificación a la siguiente fase.



Fernando Uribe. Es una alegría, una satisfacción cuando entró Uribe. Nos dio esa sensación de alegría. Entró motivado y me alegro como le fue hoy. Sé de los momentos duros y ha sido un momento agradable. No lo tenía presupuestado para 45 minutos. Castro me muestra que estaba cansado y que tenía calambres.

Mineiro. Lo conocemos. Los brasileños están acostumbrados a estar en la Copa. El primer partido es acá y hay que ganarlo. Hay que ir allá con los tres puntos. Es un rival de categoría, pero mi equipo me dejó una buena sensación.



Lo que viene. Espero hasta el sábado a ver qué jugador tiene la capacidad para el partido contra el Cali. El miércoles tenemos otro rival más, entonces, pues no sabemos. Hay cosas que de pronto hay que aclarar. Sé que todo el mundo me criticó por el equipo que llevamos a Quito. Viajamos el jueves, comimos a las 11 de la noche y nos fuimos a dormir a las 12. Llegamos a Bogotá el viernes a las 2 pm. Y al otro día viajábamos al medio día.



El equipo. El grupo hace un esfuerzo grande. El jugador es un ser humano y se cansa. Hay unos que se fatigan más que otros.



