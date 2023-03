Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló del empate 1-1 entre su equipo y Atlético Mineiro, en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores 2023.

A pesar de no haber podido ganar, Gamero confía en que puede conseguir el paso a la fase de grupos jugando como visitante en Belo Horizonte.

Así analizó el entrenador el duelo contra Mineiro:



La presión al rival. "Después de la presión no tuvieron posibilidades de llegada. Claro que nos salieron, trabajan y me imagino que se habrán dado cuenta de las presiones que hacemos nosotros aquí".

Millonarios vs. Atlético Mineiro Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO



Cambios para jugar en Brasil. "La presión que nosotros intentamos es la de quitar balón y marcar gol. A pesar de que ellos nos salían jugando, el equipo nunca dejó de hacerlo. Nos queda un partido para ver qué hombre y cómo vamos a tapar esa salida en la presión alta".

Gamero analiza los errores de su equipo

Las fallas de Millonarios. "Por momentos ellos cogieron el balón y nos superaron. Tuvimos 11 remates, dos de ellos al arco. Siempre les digo que lo pongamos de ida y vuelta. Tenemos que corregir en que erramos muchos pases en el tercio ofensivo".



La intención ofensiva. "Un partido abierto, un partido intenso, en eso ha ido progresando el fútbol colombiano. Nosotros siempre buscamos, siempre quisimos, nunca le bajamos a la intensidad que queríamos tener".



El panorama para jugar en Brasil. “Esta llave queda abierta. Ellos sin fuertes allá también. Tenemos la gran posibilidad, como la tienen ellos, queremos ir allá a hacer un buen partido”.

Los cambios para jugar contra Nacional. “Mañana (jueves) vamos a hacer un entrenamiento y viajamos pasado mañana para jugar el sábado. Hoy (miércoles) hubo un desgaste grande. El sábado tenemos un partido a las 6 de la tarde. Después hay que viajar y luego nos vamos a Brasil. Pueda que algunos te lleguen al partido del sábado, pero de pronto no al miércoles”.



Más sobre los cambios. “Hubo una nómina que me dejó satisfecho y si esa nomina tiene que ir a jugar allá, pues va a jugar. Contra Caldas el equipo me gustó, contra Cali me gustó y contra Nacional no podemos descuidar”.



