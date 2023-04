La Selección Colombia sub-20 tiene gran expectativa de cara al Mundial juvenil que se llevará a cabo entre el 20 de mayo al 11 de junio de 2023 en Argentina.



El equipo, dirigido por Héctor Cárdenas, quedó en el grupo C, al lado de Senegal, Japón e Israel, quienes buscarán la siguiente ronda.

¿Va Cortés?

Óscar Cortés (der.) celebra con Andrés Llinás (26) y Jader Valencia. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Jhon Jader Durán y Yaser Asprilla, quienes pueden hacer parte del grupo en el Mundial, son dos de las dudas, pues los equipos no están obligados a ceder a los jugadores, por reglamentación Fifa.



Durán defiende los colores del Aston Villa de la Liga Premier, mientras que Asprilla no hace en el Watford, en la misma competición.



"Los clubes NO están obligados a CEDER a sus jugadores para el Mundial Sub 20. AFA se pondrá en contacto para solicitar la buena fe. Muchos equipos en Europa estarán en vías de finalizar sus torneos, por eso se hace en esta fecha”, indicó Jaime Yerza, Director de Competencia de Fifa.



Pero hay un tercer jugador que genera dificultad para el DT Cárdenas. Es el caso del jugador Óscar Cortés, de Millonarios.

Óscar Cortés celebra sus goles con Millonarios. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Es otro de los hombres claves de la Selección, luego de su gran Suramericano. Sin embargo, no es fija su presencia, pues Millonarios lo necesita para afrontar la Liga y la Copa Sudamericana.

Este lunes, el presidente del club azul, Enrique Camacho, aclaró la situación de Cortés para el Mundial.



El dirigente indicó que la vocación de Millonarios es la de prestar los jugadores a las selecciones Colombia que también es beneficio de los jugadores. pero todo dependerá según como esté la situación



Camacho fue contundente: la decisión la tomará Alberto Gamero, el entrenador del cuadro azul.



