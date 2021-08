Real Madrid comenzó la Liga española con goleada

Real Madrid arrancó LaLiga goleando este sábado al Alavés (1-4), gracias al doblete de Karim Benzema y los tantos de Nacho Fernández y Vinicius Jr., que inauguraron de la mejor forma la segunda etapa como entrenador de Carlo Ancelotti.

Había transcurrido un año y medio después del último partido de fútbol con público en Mendizorroza, debido a la pandemia, y fue contra el Real Madrid como el Deportivo Alavés volvió a sentir el apoyo de sus hinchas, que no vieron goles hasta el segundo tiempo.



Nada más regresar del descanso, a los tres minutos de la reanudación (48), el francés Karim Benzema firmó su primer tanto de la noche aprovechando una asistencia de taco del belga Eden Hazard, que no marcó pero demostró buenas sensaciones.



Antes de que el N.9 completara su doblete, Nacho Fernández (56) remató de volea un centro al área del croata Luka Modric, ampliando una ventaja que fue aún mayor con el 0-3 de Benzema (62), que hizo efectiva una gran arrancada del uruguayo Fede Valverde para batir al arquero Francisco Pacheco en dos tiempos.



"Hemos salido muy fuertes (en la segunda parte), es lo que queríamos haber hecho desde el principio del partido", dijo Nacho Fernández en declaraciones a Movistar al término del encuentro. "Muy feliz por el gol, todo lo que sea ayudar al equipo es importante", apuntó sobre su diana.



Todos los goles del encuentro se concentraron en apenas un cuarto de hora, también el del Deportivo Alavés, que le dio una pequeña alegría a su hinchada tras un penal forzado por el sueco John Guidetti que transformó Joselu (65).



Vinicius Jr., que ingresó en la cancha recién superada la hora de juego por Eden Hazard (66), se encargó de cerrar el marcador en el añadido (90+2) al cabecear a la red el centro desde la izquierda de David Alaba, que estuvo muy activo tanto en ataque como en defensa.



"Hemos jugado un partido donde la primera parte no fue buena, la segunda parte mucho mejor. El primer gol de Karim ha abierto el partido, hemos tenido mas espacios para utilizar la calidad que tenemos delante", resumió Ancelotti.

Con esta victoria, el Real Madrid se pone líder de la liga española de forma momentánea, a falta de otros cinco partidos por disputar, entre ellos el del vigente campeón liguero, un Atlético de Madrid que visitará al Celta de Vigo (domingo a las 10:30 a. m.) justo antes de que el FC Barcelona se estrene en el Camp Nou ante la

Real Sociedad (1 p m.).



DEPORTES

Con AFP