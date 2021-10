James Rodríguez, primera expulsión en el fútbol de Catar

James Rodríguez hizo lo que pudo en un difícil partido del Al-Rayyan, que cayó 2-1 con el Al Arabi, en un juego más de la Liga de Catar y, además, fue expulsado en el final del juego.

El colombiano, la verdad, poco pudo hacer, no tuvo una buena presentación, al igual que todo el elenco dirigido por el francés Laurent Blanc.



James poco pudo hacer

Al Arabi tuvo las mejores acciones del partido. Fue mucho más claro que su rival a través de los 90 minutos del compromiso.



El primer tiempo se liquidó 0-0, más que justo, porque ninguno de los protagonistas hizo algo para inclinar la cancha de su favor:



El cucuteño se vio perdido, no estuvo bien en esa primera parte. James recibía el balón y ya tenía a dos rivales en frente.



Los goles llegaron en la segunda parte. El primero fue en el arranque en el segundo tiempo. El autor del primer tanto fue Esmaeili, quien al minuto tres desequilibró el marcador.



Y al minuto 64, Moustafa anotó el 2-0, un marcador largo por lo que se había visto durante el compromiso.



Al-Rayyan se fue encima en busca del tanto del empate, pero no lo consiguió.



James no tuvo un buen partido, se le abona el pase para el gol del descuento y los minutos que le dan ritmo.



Sin embargo, en el final del compromiso, el cucuteño tuvo un mal comportamiento, agredió al juez, vio la amarilla, le alegó al juez y vio la tarjeta roja.



