Águilas Doradas se estrena con empate de local en la Copa Libertadores

El Águilas Doradas colombiano, en su primera participación en la Copa Libertadores, igualó este martes sin goles con el Bragantino brasileño en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se disputó el partido de ida de la Fase 2 de la competición continental.

Los primeros 45 minutos se fueron sin emociones y con un elenco dorado que apeló al orden, como lo anunció el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, pero sufrió por pasajes al no tener la pelota y por la capacidad individual de Vitinho y Helinho, de buen trabajo en la primera etapa.



Al minuto 2, Eduardo Sasha lanzó un primer aviso con su maniobra en el área tras un tiro de esquina, después vino la respuesta de la escuadra colombiana con disparos de media distancia de Mateo Garavito, Jesús Rivas y Jean Pineda. Luego se dieron las situaciones más claras, todas del 'Braga', dirigido por el portugués Pedro Caixinha, que estuvo cerca de abrir el marcador en una acción individual de Helinho, pero salió desviado su remate cuando se sacó la marca del uruguayo Joaquín Varela, mientras que Vitinho puso peligro con un cabezazo al minuto 31.



Para el complemento, el equipo paulista salió con mayor agresividad y arrinconó a su rival colombiano, de buena respuesta con su defensa hasta apagar el ímpetu del visitante, al que no pudieron encenderlo Lincoln y el uruguayo Thiago Borbas, apuestas que no marcaron diferencia.

Águilas vs. Bragantino.

Águilas, conforme con el cero en su arco, jugó sin apuro y atento al error del rival para atacar con la velocidad de Rivas, pero faltó una mejor lectura para finalizar del argentino Agustín Vuletich, quien ingresó en la segunda parte y tuvo dos llegadas, en una no supo resolver y en la otra el arquero Cleiton Schwengber se quedó con la pelota tras el cabezazo.



Los últimos 15 minutos fueron para el elenco brasileño, al que le sentó bien la inclusión del uruguayo Ignacio Laquintana, determinante para llevar peligro al área de los Dorados, especialmente en los cobros de pelota quieta. Ya en el remate del partido, el equipo de Caixinha tuvo para irse ganador de Medellín en un tiro de esquina, pero Laquintana desperdició con el arco a disposición y Léo Ortiz tampoco aprovechó el rebote.



Y el uruguayo, unos minutos después, probó los reflejos del portero venezolano José Contreras, quien logró sostener el 0-0 definitivo. Bragantino y Águilas Doradas se volverán a enfrentar el próximo martes, cuando encaren el partido de vuelta en el estadio Nabi Abi Chedid, en Sao Paulo, donde se conocerá el clasificado a la Fase 3.



