La fiesta en el estadio Metropilitano en Barranquilla para el juego entre Colombia y Venezuela el jueves pasado fue excelente, pero se presentaron problemas en las tribunas.

La discusión que tuvo el congresista Agmeth Escaf con algunos miembros de la familia de Luis Díaz, en la tribuna occidental, fue noticia, más bien, fue escándalo.

Sigue la polémica



Pasado el momento de calor, se conoció qué fue lo que le dijeron los allegados de Luis Díaz, la mayor figura del equipo nacional, al expresentador de televisión.



Escaf terminó en una discusión con Geraldine Ponce, pareja de Díaz, y varios miembros de su familia.

Al parecer, todo se habría debido a un problema de logística, pues la familia del guajiro no se habría podido hacer en las localidades que tenía asignadas.



"No fue un tema de disputa por sillas como lo quieren hacer ver. De hecho, tan pronto llegué con mi familia a esa zona del estadio, Occidental Baja, empezaron los insultos, las groserías y por lo que me decían me queda claro que fue un ataque político. Mucho después fue que empecé a buscar nuestros asientos (que estaban ocupados) y es lo que se ve en las imágenes que están rodando”, dijo el expresentador en redes sociales.



Señaló que volverá al estadio. Que a pesar de lo sucedido estará haciéndole fuerza a la Selección Colombia.



Claro que voy a volver al estadio. Estoy completamente seguro (de) que con las personas que tuvimos el impasse ayer nos vamos a sentar, allá nos vemos. Y si no se logra en ese partido, vamos con toda al siguiente”, indicó a Semana.

