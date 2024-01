¡Agéndese! Programación deportiva por TV para este domingo 31 de diciembre

ESPN

8:50 A. M. Fútbol de Inglaterra: Fulham vs. Arsenal

8:50 A. M. Tottenham vs. Bournemouth



ESPN 2

8:00 P. M. NFL: Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers



STAR+

3 P. M. NBA: Washington Wizards vs. Atlanta Hawks

8 P. M. NBA: Phoenix Suns vs. Orlando Magics



Información dada por los canales.

Consulte su guía.



DEPORTES​