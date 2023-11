¡Agéndese! Programación deportiva para este lunes 27 de noviembre

ESPN

7:15 P. M. Fútbol de Argentina, Racing Club vs. Belgrano.

ESPN 2

2:50 P. M. Fútbol de España, Girona vs. Athletic Bilbao.

8 P. M. NFL: Minnesota Vikings vs. Chicago Bears.



STAR+

12:30 P. M. Fútbol de Italia, Hellas Verona vs. Lecce.

2:30 P. M. Bologna vs. Torino.

5 P. M. Fútbol de Brasil, Goiás vs. Cruzeiro



Información dada por los canales.

Consulte su guía.



DEPORTES