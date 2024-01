Agéndese: esta es la programación deportiva por TV para este sábado 6 de enero

ESPN

6:20 A. M. Fútbol de Italia: Inter vs. Hellas Verona.

12:20 P. M. Fútbol de Inglaterra: Middlesbrough vs. Aston Villa.

2:30 P. M. Sassuolo vs. Fiorentina.

7:30 P. M. NBA: Philadelphia 76ers vs. Utah Jazz.



STAR+

7:45 A. M. Sunderland vs. Newcastle.

10 A. M. QPR vs. Bournemouth.

10 A. M. Watford vs. Chesterfield.

12:30 A. M. Chelsea vs. Preston North.



Información dada por los canales.



DEPORTES