Agéndese: esta es la programación deportiva por TV para este martes 16 de enero

ESPN

2:30 P. M. Fútbol de Italia: Juventus vs. Sassuolo.

ESPN 2

7 P. M. Tenis: Abierto de Australia.



STAR+

11:00 A. M. Amistoso: Santa Fe vs. Monagas.

7:30 P. M. NBA: Philadelphia 76ers vs. Denver Nuggets.

8 P. M. NFL: Dallas Stars vs. LA Kings.

10 P. M. NBA: LA Clippers vs. Oklahoma City Thunder.



Información dada por los canales.



DEPORTES