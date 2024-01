Agenda deportiva por TV para este miércoles 24 de enero

ESPN

3 p. m. Fútbol de Inglaterra: Fulham vs. Liverpool.

DIRECTV

1:30 P. M. Fútbol de España: Mallorca vs. Girona.

3 P. M. Preolímpico: Paraguay vs. Uruguay.

3:30 P. M. Athletic Club vs. Barcelona.

6 P. M. Perú vs. Argentina.



STAR+

2:20 P. M. Fútbol de Alemania: Bayern Munich vs. Unión Berlín.

10:30 P. M. NBA: Spurs vs. Oklahoma City.



Información dada por los canales.



DEPORTES