Agenda deportiva por TV para este miércoles 17 de enero

DIRECTV

1:30 P. M. Fútbol de España: Unionistas vs. Barcelona.



3:30 P. M. Atlético de Madrid vs. Real Madrid.



STAR+

2:45 p. m. Fútbol de Inglaterra: Everton vs. Crystal Palace.



5 P. M. Amistoso: River Plate vs. Rayados.



7 P. M. Tenis: Abierto de Australia.



7:30 P. M. NBA: Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks.



8:30 p. m. NBA: LA Lakers vs. Dallas Mavericks.



DEPORTES