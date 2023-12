Agenda deportiva por TV para este martes 19 de diciembre

DIRECTV

10 A. M. Sorteo de la Conmebol: fase preliminar de Copa Libertadores y Sudamericana.

1 P. M. Fútbol de España: Rayo Vallecano vs. Valencia.

3:30 P. M. Atlético de Madrid vs. Getafe.

ESPN

2:50 P. M. Fútbol de Inglaterra: Chelsea vs. Newcastle.



ESPN 2

3:20 P. M. Granada vs. Sevilla.



ESPN 3

2:20 P. M. Fútbol de Alemania: Hoffenheim vs. SV Darmstadt 98.



ESPN 4

12:20 P. M. Werder Bremen vs. RB Leipzig.

2:25 P. M. Borussia Dortmund vs. Mainz 05.



STAR+

3 P. M. Copa Italia: Nápoles vs. Frosinone.

7:30 P. M. NBA: New Orleans Pelicans vs. Memphis Grizzlies.

10 P. M. NBA: Golden State Warriors vs. Boston Celtics.



FIFA+

1 P. M. Manchester City v. Urawa Reds.



Información dada por los canales.

Consulte su guía.



DEPORTES