Agenda deportiva por TV para este domingo 18 de febrero

WIN SPORTS

2 P. M. Liga: Equidad vs. Patriotas.

6:10 P. M. Jaguares vs. Once Caldas.



WIN SPORTS+

4 P. M. Envigado vs. América de Cali.

8:20 P. M. Junior vs. Deportes Tolima.

ESPN

7:50 A. M. Fútbol de España: Rayo Vallecano vs. Real Madrid.

11:20 A. M. Fútbol de Inglaterra: Luton Town vs. Manchester United.

7:15 P. M. Fútbol de Argentina: Lanús vs. Boca Juniors.



STAR+

9 A. M. Fútbol de Italia: Udinese vs. Cagliari.

11 A. M. Fútbol de Turquía: Ankaragucu vs. Galatasaray.

11:20 A. M. Fútbol de Alemania: Bochum vs. Bayern de Múnich.

2:30 P. M. Monza vs. Milan.Información dada por los canales.